Probleme beim Müll, Freude bei Wintersportlern

Durch den Wintereinbruch ist die Müllabfuhr in den Eifelkommunen Monschau, Roetgen und Simmerath derzeit nur eingeschränkt möglich. Darauf weist die Regioentsorgung hin. Die Abfuhr von Restabfall und Elektroaltgeräten wurde in Simmerath und Roetgen abgebrochen. „Geplant ist, dass diese Touren in der kommenden Woche nachgefahren werden“, so Stephanie Pfeifer, Sprecherin des Kommunalunternehmens. Außerdem weist die Regioentsorgung darauf hin, dass Schneehaufen, die von den Bürgerinnen und Bürgern vom Gehweg an den Straßenrand geschoben werden, zu Problemen bei der Müllabfuhr führen können. Bürger sollen beim Schnee räumen und bei der Bereitstellung der Mülltonnen darauf achten, dass sich zwischen den Behältern und der Straße keine Schneehindernisse auftürmen. Alle Fragen rund um die Abfuhr beantwortet das Kundendienstzentrum der Regioentsorgung unter Telefon 02403/5550666. Aktuelle Nachrichten gibt es auch unter „Aktuelles“ auf der Internetseite www.regioentsorgung.de.

Freude herrscht dagegen bei den Wintersportlern: In Ostbelgien melden alle 19 Wintersportzentren aktuell beste Bedingungen. Bei einer Umfrage unter den Betreibern der Wintersportzentren gaben alle Betriebe an, dass ab dem heutigen Samstag die Loipen, Pisten und der Skiverleih geöffnet sein werden. Auch im Wintersportzentrum Rohren können man ungetrübten Winterspaß genießen. Der Skihang (kleiner Lift) ist präpariert, und auf dem Rodelhang geht es hinab ins Kluckbachtal.