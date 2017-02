Konzen.

Sichtlich gerührt nahm Edda von Bojan aus Roetgen im Rahmen der Generalversammlung des Verbandes landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen, Verein Imgenbroich, im Hotel Jägersruh in Konzen eine besondere Ehrung entgegen. Sie legte vor 50 Jahren ihre Meisterprüfung ab und nahm nunmehr den Goldenen Meisterbrief in Empfang. Diese Auszeichnung wurde in Abwesenheit auch Maria Schümmer aus Raffelsbrand zuteil.