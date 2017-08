Mützenich. Den Verlust seines Wagens stellte am Samstagmorgen ein Autobesitzer aus Mützenich fest. In der Nacht waren bislang unbekannte Diebe durch die Terrassentür in das Haus in der Gustengasse eingedrungen, während der Hausbewohner im Obergeschoss schlief.

Nach gewaltsamen Öffnen der Tür ergriffen die Eindringlinge die Autoschlüssel und flohen mit dem Wagen, einem weißen Audi SQ5. Andere Wertgegenstände wie Laptop und Kamera ließen die dreisten Diebe unberührt. Wie der Geschädigte in Erfahrung gebracht hat, wurde in der Nacht zum Samstag in der Gustengasse gegen drei Uhr ein auffälliger weißer Mercedes Vito gesehen.