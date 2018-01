Simmerath.

Drei Turniersiege feierte der JFV FC Eifel bei den in der Sporthalle des Berufskollegs in Simmerath ausgerichteten Junioren-Turnieren des SV Rott. Die C-, F1- und Bambini-Junioren des Jugendfördervereins setzten sich in den jeweiligen Altersklassen durch.