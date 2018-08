Rollesbroich - Drei neue Tanzkurse für Jung und Alt in der Tanzwerkstatt

Rollesbroich. Nach den Sommerferien geht’s bei der Tanzwerkstatt Simmerath in Rollesbroich wieder rund. Mit neuem Programm startet der Verein ins letzte Jahresdrittel und bietet drei völlig neue Kurse für alle Altersklassen an.

„Athletic Circuit“

Los geht’s am heutigen Freitag, 31. August, um 19.30 Uhr mit „Athletic Circuit“. Das ist ein neuer Fitness-Kurs bei dem die Leistungsfähigkeit sowohl für alltägliche Belastungen, als auch für andere Sport- und Tanzarten gesteigert wird. Dies wird durch eine Mischung aus Kraft-, Herz-Kreislauf- und Agilitäts-Training erreicht. Es wird sowohl mit dem eigenen Körpergewicht als auch mit Zusatzequipment wie Kettlebells und Resistant-Bändern trainiert. Im Vordergrund stehen mehrgelenkige Übungen, die viele Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen und zusätzlich den Puls in die Höhe bringen. Nach einer Aufwärmphase wird an mehreren Stationen im Zirkel trainiert. Hierbei durchlaufen die Teilnehmer alle Stationen. Am Ende einer jeden Stunde steht dann ein wohlverdientes, entspannendes Cooldown. Dieser Kurs ist sowohl für Einsteiger, als auch für Fortgeschrittene geeignet, da jeder sein eigenes Tempo und Gewicht bestimmt. Mit Edis Sehovic konnte die Tanzwerkstatt einen weiteren Profi gewinnen. Er ist seit 2011 als Personal-Trainer in der Fitnessbranche tätig. Für dieses Kursprofil hat er verschiedene Einflüsse aus den Bereichen Turnen, Leichtathletik, Gewichtheben und Yoga zusammengebracht. Der Einstieg und eine kostenlose Schnupperstunde ist jederzeit möglich; Termin: freitags, 19.30 bis 20.30 Uhr, Start am 31. August.

„Linedance“

Wenige Tage später startet am Dienstag, 4. September, „Linedance“ – erstmalig in der Tanzwerkstatt und in der Region. Gemeinsam mit anderen tanzen, aber nicht auf einen Tanzpartner angewiesen sein, das geht mit „Linedance“. Unabhängig von Geschlecht und Alter wird ohne festen Partner in Reihen und Linien vor- und nebeneinander getanzt. Es wird sich zu Pop-, Swing-, Latin- und natürlich Country-Musik bewegt. Auch klassische Gesellschaftstänze sind dabei. Dieser Tanzstil eignet sich für jede Altersgruppe, macht sehr viel Spaß und trainiert nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn. Die professionellen Trainer Conny und Ralf Kraszkiewicz üben die jeweilige Choreographie Stück für Stück ein. Nachdem die Teilnehmer die Schritte erlernt haben, kommen später dann Körperbewegungen, Drehungen im Raum und Armbewegungen dazu. Zunächst wird ein Workshop von sechs Abenden, jeweils dienstags von 18 bis 19 Uhr, angeboten. Die Kosten betragen 35 Euro pro Person, bzw. 6 Euro pro Abend für später Einsteigende; Start ist am 4. September.

Paartanz für die Jugend

Das dritte neue Angebot richtet sich an die Jugend. Für die gibt‘s ab Donnerstag, 13. September, den Paartanz für Jugendliche – zu aktueller Musik die Grundschritte von Disco-Fox, Walzer und Cha-Cha- Cha lernen. In lockerer Atmosphäre geht es um den Spaß an der Bewegung, das gemeinsame Tanzen mit Freunden und das Kennenlernen von neuen Leuten. Mit den erlernten Schritten kann man bei der nächsten Familien- oder Abschlussfeier glänzen. Der Kurs umfasst acht Termine, startet am Donnerstag, 13. September, 19.30 Uhrm, und kostet 40 Euro pro Person. Auch Singles sind willkommen. Das Trainerpaar Sarah und Torbian Linz freut sich auf die jungen Tänzer.

Weitere Informationen im Internet unter www.tanzwerkstatt-simmerath.de oder per E-Mail an info@tanzwerkstatt-simmerath.de.