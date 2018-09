Imgenbroich - Drei neue Angebote beim FC 21 Imgenbroich

Imgenbroich. Nach der erfolgreichen Neuaufstellung des Vereins startet der FC 21 Imgenbroich in dieser Woche mit gleich drei neuen Sportangeboten für kleine und große Mitglieder. Immer donnerstags ab dem 6. September wartet von 17 bis 18 Uhr für alle Kinder von drei bis sechs Jahren Kinderturnen in der Turnhalle Imgenbroich.

Für die gleiche Altersgruppe startet am Samstag, 8. September, von 10.30 bis 11.30 Uhr ebenfalls in der Turnhalle das fröhliche Mitmachtanzen, das immer am zweiten Samstag im Monat stattfindet. Ansprechpartnerin für beide Angebote ist Sabrina Ruf, Tel. 0151-58792151.

Ebenfalls am Donnerstag startet um 20 Uhr im Sportheim auch das Steel-Dart im FC-Sportheim Auf der Rahm. Jeder, der sich von der Begeistertung für das Spiel mit den schnellen, kleinen Pfeilen anstecken lassen möchte, ist dazu herzlich eingeladen.