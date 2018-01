Drei Bezirksligaabsteiger - Drama für Kreisligisten Von: kk

Letzte Aktualisierung: 26. Januar 2018, 13:04 Uhr

Nordeifel. Mit der Vorbereitung auf die Rückrunde haben die meisten Fußballvereine begonnen, aber nur selten sah es in einer Saisonhalbzeit für die Nordeifelteams so schlecht aus wie im Winter 2018. Für alle bedrohten Mannschaften ergeben sich in der Rückrunde noch Möglichkeiten, ihre Situation zu verbessern.