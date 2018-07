Imgenbroich - Dr. Burkhard Gess informiert im Druckereimuseum über Migräne

Imgenbroich. Die Kopfschmerz-Attacken können mehrere Tage andauern und werden oft von anderen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen oder Lichtempfindlichkeit begleitet. Betroffene Patienten leiden sehr unter dieser Erkrankung.

Denn der berufliche Alltag und das Zusammenleben mit der Familie oder dem Partner können mitunter stark beeinträchtigt sein. Mehr als 10 Prozent der Bevölkerung leiden in Deutschland an Migräne. Privatdozent Dr. Burkhard Gess, Oberarzt an der Klinik für Neurologie der Uniklinik RWTH Aachen, spricht auf Einladung der AOK Rheinland/Hamburg in Simmerath am Montag, 9. Juli, um 19.30 Uhr im Druckereimuseum Weiss darüber, wie sich eine Migräne äußert und wie Betroffene sie von anderen Kopfschmerzarten unterscheiden können.

Der Experte wird zudem aufzeigen, was Patienten tun können, um Migräne zu vermeiden, und auch über Therapien informieren. Nach dem Vortrag beantwortet der Facharzt gerne Fragen der Zuhörer. Der Vortrag findet im Druckereimuseum Weiss, Am Handwerkerzentrum 16, statt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 02472/982101.