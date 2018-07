Lammersdorf - „Dog‘s Day“ in Lammersdorf beim Agility-Team-Eifel

Lammersdorf. Der Hundeverein Agility-Team-Eifel (ATE) lädt am Sonntag, 8. Juli, ab 12.30 Uhr zum „Dog’s Day“ 2018 auf den Hundeplatz in Lammersdorf ein.

Der Verein stellt seine Aktivitäten im Bereich Hundesport vor und hat dazu auch die Rettungshundegruppe aus Simmerath und die Hundeschule Eifelpfote, die alle auf diesem Platz trainieren, eingeladen, ebenfalls den Rettungshundesport und die Stufen der Hundeausbildung zu präsentieren. Um 13 Uhr startet die Agility-Vorführung des ATE, ab 13.10 Uhr sind die Vorführungen des Welpen- und Team-Balance-Kurses der „Eifelpfoten“ zu sehen.

Im Anschluss zeigt die Rallye-Obedience-Gruppe ihre Präsentation, bevor um 13.50 Uhr die Rettungshunde ihr Können zeigen. Zum Schluss treten die Trick-Dogs der Eifelpfoten auf. Nach den Vorführungen werden die Trainer auf dem Platz kleine Übungsparcours aufstellen, die die Besucher mit ihren Hunden testen können. Im Anschluss an die Vorführungen findet eine große Hunderallye statt, bei der jedermann und auch jeder Hund teilnehmen kann.

Es wird zehn Stationen geben, an denen die Teams gemeinsam die Aufgaben lösen. Spielzeug und Leckerchen dürfen benutzt werden. Anmeldungen sind unter www.agility-team-eifel.de oder am Tag selber ab 13 Uhr auf dem Platz möglich. Für das leibliche Wohl ist mit Cafeteria und Grillstand gesorgt. Außerdem gibt es einen Hundeaccessoire-Verkauf und einen Trödelmarkt.

Der Hundeplatz ist am Ende der Stüttgesgasse in Lammersdorf zu finden. Hunde, die auf den Platz kommen, sollten haftpflichtversichert sein, ihren Impfausweis mitbringen und an der Leine geführt werden.