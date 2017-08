Norma-Märkte auch in Höfen und Schmidt?

Im Zusammenhang mit der Besichtigung von zwei Norma-Märkten, die maßgeblich für das Erscheinungsbild des Discounters in der Zukunft sein sollen, berichtete der Lammersdorfer Ortskartellvorsitzende Karl-Heinz Hoffmann auch von weiteren Ansiedlungswünschen der Lebensmittelkette in Höfen und Schmidt. In Höfen, so zitierte er Norma-Expansionsleiter Alfred Rausch, befinde man sich in Verhandlungen mit einem privaten Grundstückseigentümer.

Hier sei ein 1400 Quadratmeter großer Markt geplant. In Lammersdorf strebt Norma 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche an; möglich sind aber auch 800 Quadratmeter. Für den größeren Markt bedürfe es jedoch der Zustimmung der Bezirksregierung. Die 600 Quadratmeter große Filiale in Simmerath aus dem Jahr 1991 solle geschlossen werden.

Das negative Image dieser Filiale sei auch vom Expansionsleiter erkannt worden. In der Planung für Lammersdorf sei kein Vorkassenbereich (Bäckerei, Fleischerei etc.) vorgesehen. Die Öffnungszeiten seien von 7 bis 21 Uhr, und zum Start sollen 15 Mitarbeiter eingestellt werden.