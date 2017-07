Roetgen.

Interessant, dass das Modell „Kirche als Konzertsaal“ immer mehr um sich greift. Je geringer der Bedarf an kirchlichen Angeboten wird, umso mehr entdecken die Kulturschaffenden die Kapazitäten der Kirchenräume. So auch am Sonntag in der St.-Hubertus-Kirche in Roetgen, wo der dortige „Vielharmonische Chor“ ein Konzert darbot, das mit dem geistlichen Zweck einer Kirche kaum mehr etwas zu tun hatte.