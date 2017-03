Die Wirtschaftskraft auf dem Land

Lammersdorf. Die Bundesrepublik Deutschland ist sowohl innovativ, als auch wirtschaftlich stark, weil sie über leistungsstarke Unternehmen verfügt. Vor allem viele kleine und mittelständische Unternehmen im ländlichen Raum tragen dazu bei.

Was aber genau sind die Merkmale der Wirtschaft im ländlich geprägten Raum in NRW und wie ist NRW wirtschaftlich aufgestellt? Diese und weitere Fragen möchte der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Kämmerling gerne mit Interessenten diskutieren und lädt daher zu einer Podiumsdiskussion ein, an der neben ihm auch der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen Frank Sundermann, der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Stolberg Ralf Radmacher und der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Simmerath Gregor Harzheim teilnehmen werden.

Moderiert wird die Veranstaltung mit Gelegenheit zur Diskussion von Janine Köster, Vorsitzende der SPD Roetgen und Mitglied im Städteregionstag. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 21. März, 19 Uhr im Hotel „Lammersdorfer Hof“ in Lammersdorf.