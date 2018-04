Was ist eigentlich ein Kraremann?

Kraremann, was heißt das eigentlich? Ob die „Bessemsbenger“ in Lammersdorf, die „Moospängs“ in Eicherscheid oder die „Kraremänn“ in Simmerath. Die Bewohner der Dörfer in der Nordeifel haben fast alle ihre eigenen Namen. Aber woher kommt der Begriff Kraremann?

Simmerath war bereits sehr früh wegen seiner zentralen Lage Anlaufpunkt für Händler und Krämer. Natürlich war für diese Aufgaben eine angemessene Kleidung notwendig. Dazu gehörte auch ein Kragen aus steifen Stoff, dessen Ecken meist umgeknickt waren. Fein gekleidet gingen die Simmerather zur Arbeit auf ihren Wiesen – mit Sense, Heugabel oder Rechen über der Schulter.

Schnell hatten sie somit den Ruf weg, dass sie sich für etwas besseres halten. Denn, wer geht so schon zur Feldarbeit? Der Begriff des Kraremanns (also auf Hochdeutsch: Kragenmanns) war geboren.

Am Tag des Kraremanns wird in der Gemeinde aber nicht die nachgesagte Hochnäsigkeit der Simmerather gefeiert – auch wenn es ja passen würde, wenn man den Vorurteilen glauben sollte. Das Gegenteil ist der Fall, sagt Bürgermeister Karl-Heinz Herrmanns: „Wir wollen einfach zeigen, wie schön wir es hier haben. Für jeden und von jedem Bürger mitgestaltet.“

Michael Haas, Vorsitzender des Gewerbevereins, hat übrigens seine eigene Interpretation des Kraremanns: „Man kann es ja auch so sehen: Der Simmerather war schon immer auch gleichzeitig Geschäftsmann. Und das ist doch etwas Gutes, oder?“