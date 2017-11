Dedenborn/Nordeifel.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder die Nachricht verbreitet, dass der Rückgang der Insekten und Vögel in Mitteleuropa gravierend sei. Nun hat niemand hier in unserer Region vor 50 Jahren Insekten gezählt, um die Anzahl der Insekten mit heutigen Zählungen vergleichen zu können.