Die SG Vossenack/Hürtgen reist zum Tabellenführer Letzte Aktualisierung: 2. März 2018, 11:28 Uhr

Nordeifel. Genauso bescheiden wie in der Bezirksliga ist auch die Situation für die drei Eifeler A-Ligisten. In der Dürener A-Liga scharren die SG Vossenack/Hürtgen und der TuS Schmidt mit den Hufen, nachdem der Winter auch ihren Wiederauftakt am vergangenen Sonntag verhinderte.