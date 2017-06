Die schwerste Forelle beim Familienangeln wiegt 620 Gramm

Kalterherberg.

Der ASV Kalterherberg hat am vergangenem Sonntag das 17. Familienangeln mit 45 Teilnehmern in Weywertz am Angelteich „Zum Fischweiher“ veranstaltet. Insgesamt 16 Familien fanden sich zum Forellenangeln ein. Dabei waren neben den Kindern und Eltern auch Großeltern, Geschwister und Nachbarn, die mit angelten oder einfach nur den Tag am Wasser genossen.