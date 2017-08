Die Schulneulinge haben noch einen Tag länger Sommerferien

Monschau. Die Ferien gehen zur Neige, das Schuljahr 2017/2018 beginnt am Mittwoch, 30. August, auch in den Einrichtungen der Stadt Monschau und des Schulverbandes Nordeifel.

Die Gemeinschaftsgrundschule Imgenbroich-Konzen beginnt an diesem Tag am Standort Imgenbroich um 8 Uhr für das 2. Schuljahr, Schulschluss ist um 11.30 Uhr. Der Unterrichtsbeginn für die 2. Klasse ist am Donnerstag, 31. August um 8 Uhr, Schulschluss um 12.30 Uhr, um 9.30 Uhr ist Treffen der Schulneulinge in der Turnhalle der GS Imgenbroich, um 10.15 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst in der Imgenbroicher Pfarrkirche für die Schulneulinge mit anschließender Einschulung in der Schule statt.

Schulschluss für die Schulneulinge ist um 12 Uhr. Am Standort Konzen beginnt am Mittwoch, 30. August, um 8.15 Uhr die Schule für das 3. und 4. Schuljahr, Schulschluss ist um 11.45 Uhr.

An der Katholischen Grundschule Höfen-Mützenich beginnt am Standort Höfen am Mittwoch, 30. August, um 8.10 Uhr die Schule für das 2., 3. und 4. Schuljahr, Schulschluss ist um 11.40 Uhr. Am Donnerstag, 31. August, beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 wieder um 8.10 Uhr und endet um 11.40 Uhr. Um 10 Uhr findet der Gottesdienst zur Einschulung der Schulneulinge in der Höfener Pfarrkirche statt, Schulschluss für die Schulneulinge ist um 11.40 Uhr.

Gottesdienst zur Einschulung

Am Standort Mützenich beginnt für das 2., 3. und 4. Schuljahr die Schule am Mittwoch, 30. August um 8 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Am Donnerstag, 31. August, ist um 8 Uhr Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4. Für die Schulneulinge findet um 8 Uhr der Einschulungsgottesdienst in der Mützenicher Pfarrkirche statt, Schulschluss für die Neulinge ist um 10.45 Uhr.

An den weiterführenden Schulen des Schulverbandes Nordeifel gilt für Mittwoch, 30. August folgende Regelung: am St.-Michael-Gymnasium beginnt um 7.50 Uhr der Unterricht für die Klassen 6 bis Q2, Schulschluss für die Klassen 6-9 ist um 13.05 Uhr, für die Jahrgangsstufen EF bis Q2 nach Stundenplan. Der Wortgottesdienst zur Einschulung findet um 9 Uhr in der Aukirche statt, um 10 Uhr werden die 5. Klassen in der Aula begrüßt und eingeschult, Ende ist gegen 12.15 Uhr.

An der Elwin-Christoffel-Realschule beginnt der Unterricht für die 10er Klassen um 7.50 Uhr, Schulschluss ist lt. Stundenplan. An der Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath beginnen die 10er-Klassen ebenfalls um 7.50 Uhr mit dem Unterricht, Schulschluss ist um 12.15 Uhr.

Die Sekundarschule Nordeifel beginnt am Standort Simmerath mit dem Unterricht um 8.15 für die Klassen 6 bis 9, Schulschluss ist um 11.45 Uhr. Am Standort Hürtgenwald wird um 7.45 Uhr begonnen, Schulschluss ist um 12.55 Uhr. Der Einschulungsgottesdienst für die 5. Klassen findet um 12 Uhr in der Klosterkirche Vossenack statt, anschließend fahren die Kinder mit ihren neuen Klassenlehrern zum Standort Simmerath bzw. Hürtgenwald, dort erfolgt die Aufteilung in die Klassen.

An der Hauptschule Hürtgenwald beginnen die 10er-Klassen um 7.45 Uhr mit dem Unterricht, Schulschluss ist um 12.55 Uhr. Das Gleiche gilt für die 10er-Klassen der Realschule Hürtgenwald.