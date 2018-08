Lammersdorf.

Volksfestcharakter und allgemeines Fahrradgetümmel bestimmte am Samstag das Ortsbild in Lammersdorf. Die Radrundfahrt Diekirch-Valkenswaard machte hier kurzfristig an einem vor der Bäckerei Prümmer eingerichteten Kontrollposten zwecks Zeitmessung und Verpflegungsaufnahme Station.