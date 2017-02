Kesternich.

Die Überraschung war groß, als am Sonntag klar wurde, dass in diesem Jahr zum ersten Mal ein Kinderdreigestirn an der Spitze der Kester Lehmschwälbchen steht. Damit habe man „Kesternicher Karnevalsgeschichte geschrieben“, so Eric Breuer, der zusammen mit Sarah Kreischer als Clown verkleidet durch das Programm der Kindersitzung führte.