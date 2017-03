Die Herrenmannschaft gewinnt in Burtscheid

Nach vier Niederlagen in Folge fand die Herrenmannschaft des TV Roetgen endlich wieder die Erfolgsspur in der Kreisliga Aachen/Düren. Bei der Drittvertretung von BTB Aachen gewannen die Roetgener am vergangenen Spieltag das Vierpunktespiel 31:26. In der ersten Halbzeit wechselte immer wieder die Führung, letztendlich trafen die Roetgener zum Ende der ersten Halbzeit besser und nahmen einen 15:13-Vorsprung mit in die Pause. Direkt nach Wiederbeginn konnten die Burtscheider den Rückstand egalisieren und hielten die Partie bis zur 50. Minute offen, dann zeigten die Gäste sich treffsicherer und zogen auf 28:24 davon.

Um weiteren Schaden abzuwenden, setzten die Kaiserstädter in der Endphase auf offensive Deckung. Davon ließen die erfahrenen Gästespieler Markus Johnen, Timo Goblet und Christian Strutz sich aber nicht beeindrucken und brachten den Sieg mit ihrer Routine über die Zeit. Für den TV Roetgen erzielten folgende Spieler die Tore: Christian Strutz (8), Timo Goblet (5), Tom Bartos (4), Markus Johnen, Constantin Hipp, Lukas Schartmann, Nico Hütten (alle je 3), Daniel Cloots (2).

Am Samstag (Anwurf 19.45 Uhr) stellt sich in der Halle an der Rosentalstraße im letzten Spiel vor der Osterpause Aufstiegsaspirant Schwarz Rot Aachen II vor. Die Aachener führen punktgleich mit der Zweiten des TV Weiden die Tabelle an und können sich im Meisterschaftsrennen keine Niederlage erlauben. Da die Begegnung gegen die Gruppe aus dem Aachener Osten das letzte Saisonhighlight für die Roetgener ist, werden sie nichts verschenken und mit aller Kraft versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen.