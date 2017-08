Rollesbroich/Silberscheidt.

Silberscheidt – eine maximal kleine Siedlung. Lediglich zwei Häuser befinden sich hier, gelegen am Rande des Kalltals und circa zwei Kilometer außerhalb von Rollesbroich. An diesem doch sehr beschaulichen Ort hat die lange Reise von Maria Keischgens begonnen. Hinaus in die große, weite Welt.