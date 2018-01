Schmidt.

Pünktlich um 14 Uhr verstummte die Musik im Schmidter Schützenhof. Doch nur für eine ganz kurze Weile und zum einzigen Mal an diesem Nachmittag. In diesem Moment war ausnahmslos das aufgeregte Warten der Kinder zu hören. Denn es stand ein Höhepunkt in der Schmidter Karnevalssession auf dem Programm: die Kindersitzung der Karnevalsgesellschaft Schmedter Grieläächer.