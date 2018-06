Höfen.

Da die KG Biebesse aus Höfen in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, stehen außerhalb der närrischen Jahreszeit einige Vereinstermine an. So auch die Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag, bei der die Mitglieder und der Vorstand des Vereines mit Freude und Stolz auf das zurückliegende Geschäftsjahr schauten.