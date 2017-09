Steckenborn.

Bei Sonnenschein und auf einer vom Tau glänzenden Wiese in der Bornstraße ritten vergangenen Sonntag märchenbuchgleich 23 Reiterinnen und Reiter auf dem Rücken ihrer Pferde in einen aufregenden Tag. Um 11.30 Uhr war der Abritt des diesjährigen Herbstrittes in Steckenborn.