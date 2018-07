Simmerath.

Die gemeinsamen Anstrengungen zur Weiterführung der Förderschule in Eicherscheid sind belohnt worden: Nach der Neuregelung der Mindestgrößen für Förderschulen hat nun auch die Förderschule Nordeifel fünf Jahre Zeit, die notwendigen Schülerzahlen zur dauerhaften Fortführung der Schule in Eicherscheid zu erreichen. Dies teilten das Ministerium und die Gemeinde Simmerath am Freitagnachmittag.