Ternell - Die Farben des Sommers: Wanderung mit Haus Ternell ins bunte Venn

Ternell. Das Naturzentrum Haus Ternell lädt am Samstag, 23. Juni, von 10 bis 17.30 Uhr zu einer Wanderung ein mit Diplom-Naturführer Horst Wucherer.

Die Farben Blau, Rot, Grün, Braun, Gelb werden uns begleiten. Vom Centre Nature Botrange aus führt der Weg am Rand des Wallonischen Venns, dem Quellgebiet der Rur zum Croix Gehlen. Eine besondere Quelle, „Pouhon Pietkin“, ist ganz versteckt im Averscheider Wald.

Auf verschwiegenen Pfaden an der noch jungen Rur entlang geht es weiter zum ehemaligen Gefangenenlager in Sourbrodt/Bosfagne. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Rurvenn, einem Niedermoor mit typischen Pflanzen wie rundSonnentau, Sumpfblutauge und Knabenkraut. In einem Torfstich zum Anfassen ergeben sich Eindrücke, wie früher Torf abgebaut wurde.

Durch junge und alte Wälder geht es zurück. Die Kosten pro Wanderung sind für Erwachsene 7 Euro und für Kinder 4 Euro. Treffpunkt ist der Parkplatz am Naturparkzentrum Botrange in Robertville.

Anmeldung: bis Freitag, 22. Juni, unter Telefon 0032/87/552313 oder per E-Mail an info@ternell.be.