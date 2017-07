Der „Ösel“ (Esel) als Symbolfigur für die Bewohner Imgenbroichs

Im Monschauer Land hat der Volksmund fast jedem Ort einen Spitznamen verpasst. Die Konzener sind „Köh“ (Kühe), die Kalterherberger „Oaße“ (Ochsen), die Höfener „Biebesse“ (Schmetterlinge), die Rohrener „Beuele“ (Stechfliegen) und die Mützenicher „Vennwagge“ (Vennwacken). Eine Ausnahme bildet das Dorf Imgenbroich, das mit zwei Spitznamen bedacht wurde. Die Einwohner Imgenbroichs werden von den Bewohnern der Nachbardörfer in Eifeler Plattdeutsch „Ömmcher Ösel“ (Imgenbroicher Esel) und „Ömmcher Wönk“ (Imgenbroicher Wind) genannt. Schon vor vielen Jahren sind Heimatforscher der Frage nach der Herkunft der Spitznamen für Imgenbroich nachgegangen und haben dazu Überlegungen angestellt.

So schreibt Prälat Peter Schreiber (1886 bis 1967) in der 1955 veröffentlichten Broschüre mit dem Titel „Imgenbroich – ein ehemaliges Tuchmacherdorf“ auf Seite 40: Diese Zuwanderung (gemeint ist der Zuzug junger Arbeitskräfte in der Blütezeit der Tuchindustrie) brachte immer wieder Blutauffrischung und bewahrte das Dorf vor gefährlicher Inzucht. Ein Sichabschließen gegen andere Dörfer, wie vielfach anderwärts, kam dadurch in Imgenbroich nicht auf. Dieses Dorf, oder sagen wir besser, Landstädtchen war in gewissem Sinne ,,weltoffen“, was auch in der Sprechweise und Haltung seiner Bewohner zum Ausdruck kam. Sicherlich hat auch der verfeinerte Lebensstil in den vornehmen Häusern der Tuchfabrikanten auf die Dorfbewohner abgefärbt. So ist denn wohl auch zu verstehen, wenn die Imgenbroicher seitens der Umwohner im Kreise den Spitznamen: ,,Windbeutel“, ,,Imscher Wind“ erhielten.

Und Heinrich Huppertz schreibt im Heimatkalender 1965 „Von Konzen nach Imgenbroich“, Seite 30: „Man könnte glauben, Imgenbroich sähe etwas herablassend auf die Nachbarn Konzen und Eicherscheid. Nicht hochnäsig, keineswegs; dafür ist alles viel zu echte Eifeler Art, das Dorf und die Häuser und die Kirche und die Menschen. Und dennoch, eine Kleinigkeit stolzer! Die etwas derberen Konzener und Mützenicher nennen das feinere Benehmen der Imgenbroicher ‚Ömscher Wönk‘. Das sagten wohl gelegentlich mit einem Anflug von Verachtung die, die sich bei den feinen Imgenbroicher Mädchen einen Korb holten, wenn sie so gerne zarte Bande angeknüpft hätten. Dafür mussten sie die wenig schmeichelhafte Bezeichnung ‚Konzer Köh‘ einstecken, doch das war niemals boshaft und verletzend gemeint, und trotz des ‚feinen Benimms‘ der Imgenbroicher und der kernigen Art der Konzener sind in allen Generationen zarte und dauerhafte Bande geknüpft worden bis in die Gegenwart.

Die Herkunft des Spitznamens Esel ist nicht überliefert. Offensichtlich waren Esel früher auch nicht als Lasttiere in Imgenbroich im Einsatz, denn keine der bekannten historischen Quellen bringt den Esel mit Imgenbroich oder seinen Einwohnern in Verbindung. Zur Herkunft des Spitznamens „Ösel“ vertritt der Geschäftsführer des Heimatvereins, Otto Drosson, mit Verweis auf die oben zitierten Ausführungen von Peter Schreiber und Heinrich Huppertz eine eigene einleuchtende Theorie, „... die jetzt Gültigkeit hat, bis jemand das Gegenteil beweist“. Danach haben wohl vor Zeiten die etwas vornehmeren Imgenbroicher ihre etwas derberen Nachbarn aus Konzen „Köh“ (Kühe) geschimpft, und diese haben dann gekontert: „Wenn wir Kühe sind, dann seid ihr die Esel!“

Dabei, so Otto Drosson, sei die Bezeichnung Esel alles andere als eine Beleidigung. Esel seien fleißige, genügsame und sanftmütige Tiere. Und wenn Esel partout nicht weitergehen wollten, könne niemand sagen, dass sie störrisch seien. Vielmehr hätten diese intelligenten Tiere erkannt, dass der vor ihnen liegende Weg eine Gefahr berge. Im Übrigen wisse man auch, dass Cleopatra nicht in Kuhmilch, sondern in Eselsmilch gebadet habe.