Kesternich.

Wenn in Kesternich Karneval gefeiert wird, ist eigentlich immer davon auszugehen, dass das Festzelt „brennt“ und das närrische Publikum einen höchst unterhaltsamen Abend geboten bekommt. Das war auch in diesem Jahr der Fall, als die Kester Lehmschwalbe am Wochenende mit ihrer Kostümsitzung nebst Proklamation demonstrierten, wie man im Eifeler Karneval eine gute Visitenkarte abgibt.