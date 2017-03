Nordeifel.

Die Internationale Tourismusbörse in Berlin (ITB) war auch in diesem Jahr für die Eifel wieder ein gern aufgesuchter Platz, um sich auf der Weltbühne des Tourismus im Konzert der 180 ausstellenden Länder am Mittwoch Aufmerksamkeit zu verschaffen. Der Andrang war deutlich höher als in den vergangenen beiden Jahren, und die Eifel gab auf dem NRW-Stand ein gutes Bild ab.