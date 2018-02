Nordeifel - Die Bluesaders beweisen, dass der Blues noch lebt

Nordeifel. „The Blues Is Still Alive“ – den überzeugenden Beweis liefern die „Bluesaders“ mit ihrem aktuellen Programm am Samstag, 3. März, in der Kultkneipe „Joe‘s Garage“ in Lammersdorf. Im Repertoire der Bluesaders finden sich neben den Bluesklassikern des Chicago-Blues auch zeitgenössische Bluessongs und eigene Kompositionen.

Sänger und Gitarrist Rob Griffith hat seine musikalischen Wurzeln in der Folk-, Country- und Bluesmusik der Westcoast. Gitarrist „Ge“ Houfer und Pianist Walter Jenniches sind seit über 40 Jahren ein erprobtes Bluesgespann. Ge Houfers Gitarrenspiel steht in der Tradition der großen britischen und amerikanischen Bluesgitarristen der 1960er und 1970er Jahre. Die Vorliebe für die bluesige und erdene Spielweise der großen „alten“ amerikanischen Blues- und Boogiepianisten hat den Stil von Walter Jenniches maßgeblich geprägt. Für den richtigen Groove sorgen die Routiniers Andreas Kiesow am Bass und Kurt Berresheim am Schlagzeug, die beide ebenfalls auf ein bewegtes Musikerleben zurückblicken können.

Die Zuhörer können sich auf ein spannendes, abwechslungsreiches und emotionales Erlebnis freuen. Hier ist eine Band am Werk, bei der Spielfreude, Musikalität und die gemeinsame Begeisterung für einen lebendigen Blues im Vordergrund stehen. Diese Chance sollten sich Bluesliebhaber nicht entgehen lassen.

Das Konzert in Joe‘s Garage, Bahnhofstraße 12, Lammersdorf, beginnt um 21 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 5 Euro.