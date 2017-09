Die B399 bei Raffelsbrand bleibt noch bis Oktober gesperrt

Eifel.

Nachdem die Bauarbeiten am Kreisverkehr in Raffelsbrand am sogenannten Bermuda-Dreieck zunächst zügig vorangingen, müssen sich die Verkehrsteilnehmer nun doch auf eine längere Umleitungsphase einstellen. Die Vollsperrung der Bundesstraße 399 in Richtung Lammersdorf wird wohl noch eine Weile andauern.