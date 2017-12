Lammersdorf - Die Aachener Band Treasonfelony rockt durch Joe‘s Garage

Lammersdorf. Die Band Treasonfelony ist seit 1989 aktiv im Aachener Rockgeschehen, ist bekannt für gute Laune und Partytime bis zum frühen Morgen. Am kommenden Samstag, 30. Dezember, ist sie zu Gast in Lammersdorf:

Natürlich gibt es auch die Songs der beiden CDs „Tomorrows Finest“ und „Aus‘m Keller“ zu hören. Exzellente Power, satte Beats, kraftvolle Riffs und eingängige, schnörkellose und trotzdem unnachahmlichen Melodien – das ist Treasonfelony.

Nicht nur für Gitarrenfans ist das interessant. Die Band möchte sich authentisch und aufrichtig zeigen. Treasonfelony – das sind echte Rockmusiker und kein Fall für schwache Nerven. Typisch ist der druckvolle Lead- und Rhythmussound der beiden Gitarristen, ohne unnötige technische Fülleffekte, songdienlich, dynamisch und höchst explosiv, der Wechsel von trügerisch sanften Klängen zum explosiven Soundgewitter. Die Aachener Saitenfraktion besteht aus dem Gitarristenduo Manni Rüggeberg und Putti Peters.

In der Tieftonabteilung rappelt und zappelt es munter. Es wummern die Kessel, es kracht und groovt. Mit dem dicken Soundfell zeigt eine frische Rhythmus-Sektion ihr Können: Drummer Rolf Schlenter und Bassist Martin Holle sind ein feinwuchtiges Team.

Die Lead-Vocals sind Sache von Powerfrau Jacky (Jaqueline Bomblé) – harmonisch, gefühlsbetont, geradeaus und immer unverwechselbar.

Die Rock-Verzierung findet sich hier – wie so oft – in den Keyboard-Arrangements, die seit Jahren Elmar Bergrath ausklügelt, hier und da mit wundervollen Anleihen bei Legenden wie John Lord oder Ken Hensley. Das ist eine inzwischen typische Soundkomponente der Band, die nicht mehr wegzudenken ist.

Die Band tritt am Samstag, 30. Dezember, ab 21 Uhr in Joe‘s Garage in Lammersdorf auf. Der Eintritt zum Konzert beträgt 6 Euro.