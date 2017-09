Kalterherberg.

Das Eifeldorf Heckenbroich ist ein anderer Name für Kalterherberg. Das trifft zumindest auf die Romane von Clara Viebig (1860-1952) zu. Die bekannte Autorin hielt sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts häufiger und auch über längere Phasen in Kal-terherberg auf, und ihre hier gesammelten Eindrücke finden sich wieder in Geschichten, die im fiktiven Eifeldorf Heckenbroich spielen.