Konzen - Der TV Konzen lädt zum Mittsommernachtslauf ein

Konzen. Die Laufgruppe des TV Konzen lädt alle laufsportbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sowie Wanderer und Walker am Samstag, 2. Juni, zum 40. Mittsommernachtslauf ein. Insgesamt werden für die großen und kleinen Teilnehmer sieben Wettbewerbe mit Start und Ziel im Sportpark angeboten.

Um 14.15 Uhr startet der Lauf der Bambini über 300 Meter im Sportpark, darauf folgen die Schülerläufe über 500 Meter und 1500 Meter. Jedes Kind erhält im Ziel eine kleine Überraschung und im Rahmen der Siegerehrung eine Urkunde.

Die Schulmeisterschaft wird ab 15.30 Uhr ausgetragen. Auf einem etwa 2,5 Kilometer langen Rundkurs durch die Nebenstraßen in Konzen wettstreiten die Nachwuchsläufer der weiterführenden Schulen um den Titel im Staffellauf. In der Wechselzone und im Ziel können die Zuschauer gespannt verfolgen, wohin der begehrte Wanderpokal für die schnellsten Schulen in diesem Jahr geht.

Die drei teilnehmerstärksten Schulen erhalten zudem Preisgelder, die von Sponsoren bereitgestellt werden. Auf die Klassensieger warten außerdem interessante Sachpreise. Mitmachen lohnt sich dabei gleich mehrfach, denn das komplette Startgeld wird an Peter Borsdorffs Aktion „Running for Kids – Leichtathleten helfen behinderten Kindern“ gespendet.

Auch Walk- und Wanderfreunde kommen auf ihre Kosten. Der Zehn-Kilometer-Rundkurs durch die schöne Eifelnatur führt zunächst zum Müllenbüchel und anschließend durch das obere Belgenbachtal. Start zum 14. Mittsommernachtswalk ist um 15 Uhr.

Schnelle Laufstrecken

Der Lauf über 5 Kilometer startet um 16.45 Uhr. Mit seinen wenigen Steigungen ist der Kurs durch Konzens Straßen sehr gut für Einsteiger und Wiedereinsteiger geeignet. Die Jugendlichen der Klassen U18 und U20 kämpfen hier gemeinsam mit der Hauptklasse und den Senioren um Punkte in der Rur-Eifel-Volkslauf-Cup-Wertung.

Um 18 Uhr fällt schließlich der Startschuss zum Hauptlauf, dem Drittelmarathon. Die Langdistanz über eine flache und abwechslungsreiche Strecke lockt traditionell die größte Läuferschar. Nach einer Schleife durch den Ellenbruch und durch den Ort verläuft der Rundkurs mit insgesamt nur etwa 110 Höhenmetern weiter durch die schöne Wiesen- und Heckenlandschaft im Kranzbruchvenn.

Für das leibliche Wohl der Sportler und Zuschauer ist bestens gesorgt. Weitere Details, Streckenpläne und Anmeldung für alle Wettbewerbe auf der Internetseite: www.tv-konzen-run-walk.de.