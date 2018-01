Simmerath - Der SV Nordeifel lädt zum Jugendturnier ein

Simmerath. Der SV Nordeifel lädt zum Jugendturnier in die Dreifachhalle am Berufskolleg, Im Römbchen, ein. Das Turnier findet am Samstag, 13. Januar, und am Sonntag, 14. Januar, statt.

Beginnen wird es am Samstag, 9.30 Uhr, mit den F-Jugendmannschaften des SV Nordeifel 2012 I, JFC FC Eifel, VfL 08 Vichttal I, SG Roetgen/Rott, SV Nordeifel 2012 II, KFC Amel und VfL 08 Vichttal II.

Die Bambini-Mannschaften des SV Nordeifel 2012 I und II, JFV FC Eifel 2017 und SV 1910 Breinig spielen im Anschluss ab 13.15 Uhr.

Den Schluss bilden dann an diesem Tag ab 15 Uhr die E-Jugend-Mannschaften des SV Nordeifel 2012 I, SG Dreiborn/Schöneseiffen/Herhahn-Morsbach, SG Roetgen/Rott II, TuRa Monschau E2 (Jg. 2008), SV Breinig und TuS Schmidt.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem D-Turnier. In der Gruppe A spielen der SV Nordeifel 2012 I, VFL 05 Aachen, VfL 08 Vichttal D3-Junioren und die SG Dreiborn/Schöneseiffen/Herhahn-Morsbach. Der SV Nordeifel 2012 II, KFC Amel, Burtscheider TV und die TuRa Monschau bilden die Gruppe B.

Der vierte Schwartz-Cup wird am Sonntag, ab 12.30 Uhr ausgetragen. Daran beteiligen sich in der Gruppe A der SV Nordeifel 1, SG Rott/Roetgen 1, VfL 08 Vichttal 1, JFV Bördeland und JFV FC Eifel sowie in der Gruppe B der SV Nordeifel 2, SG Rott/Roetgen 2, VfL 08 Vichttal 2, Germania 07 Dürwiss und VFJ Laurensberg.