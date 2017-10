Der St. Martinszug zieht durch Rott

Rott. Der St. Martinszug in Rott findet am Samstag, 11. November, statt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Jugendhaus.

Der Zug wird wie in den letzten Jahren den Weg über die Quirinusstraße, Lammersdorfer Straße, Talweg und Lensbachstraße nehmen. Auch in diesem Jahr werden die Anwohner am Zugweg gebeten, ihre Fenster während des Zuges mit Kerzen zu beleuchten.

Die Sammler für den Martinszug sind wegen der Herbstferien schon vom 16. bis 29. Oktober jeweils ab ca. 17 Uhr unterwegs. Wer nicht angetroffen wird, kann bei Vera Roentgen-Lorenz, Quirinusstraße 55, Telefon 02471/2836, spenden und Märkchen für Weckmänner bekommen.

Die älteren Mitbürger ab 70 Jahre erhalten wie in jedem Jahr einen Weckmann als Geschenk. Wer im letzten Jahr keinen erhalten hat oder jetzt 70 geworden ist, der melde sich bitte bei Vera Roentgen-Lorenz.

Der Martinszug finanziert sich ausschließlich aus den Spenden der Haussammlung. Davon werden die Weckmänner und Apfelsinen für die Kinder und die Weckmänner für die älteren Mitbürger bezahlt; dazu kommen noch Fahrtkosten, Kosten fürs Pferd, den Musikverein und mehr.

Daher die Bitte an alle Rotter, wenn möglich großzügig zu spenden, damit auch finanziell nicht so starke Familien mit vielen Kindern in den Genuss der Weckmänner kommen können. Sollten Überschüsse entstehen, so werden diese für das nächste Jahr zurückgelegt.