Eifel. Das Sommer-Intermezzo mitten im April weckt bei vielen die Lust zum Baden in freier Natur. Das ist auch in der Eifel nicht anders.

Bildergalerie Sommer-Intermezzo in der Eifel

Der Badesee in Rurberg ist in diesen Tagen ein beliebtes Ausflugsziel, auch wenn es für den Sprung in den mit rund zehn Grad noch recht frischen Eiserbachsee noch einer gewissen Überwindung bedarf.

Das anhaltend warme Wetter dürfte an diesem Wochenende auf jeden Fall dem Rurseezentrum einen für den Monat April rekordverdächtigen Besucheransturm bescheren.