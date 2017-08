Nordeifel.

Der Sommer 2017 dürfte vielen Menschen wegen zahlreicher ungewöhnlicher Wetterereignisse in Erinnerung bleiben, auch wenn die Eifel weitgehend davon verschont blieb. „Durchwachsen“ ist aber auch in der hiesigen Region noch das positivste Urteil, das man in vielen Gesprächen zum Lieblingsthema Wetter am Ende der Sommerferien hört.