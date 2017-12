Rohren.

Dicke weiße Flocken fallen vom Himmel, doch die Lifte im Sommer- und Wintersportzentrum in Rohren stehen still. Die Schneemenge reicht mal wieder nicht zum Skifahren. Selbst wenn in diesem Winter noch einmal genügend Schnee fallen sollte, wird weder der große noch der kleine Lift in Betrieb genommen.