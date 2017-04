Mitfahrerbänke werden „differenziert“ gesehen

Sogenannte Mitfahrerbänke sind auch in Roetgen ein Thema. Bernhard Müller (Grüne) regte im Hauptausschuss an, eine solche Bank auch in Rott zwecks einer schnelleren Anbindung in Richtung Relais Königsberg zu errichten.

Die Begeisterung von Bürgermeister Jorma Klauss aber hielt sich Grenzen. Er sehe dieses Angebot „sehr differenziert“. Wegen der Stadtnähe Roetgens könne man die Situation nicht mit der „tieferen Eifel“ vergleichen. Eine mögliche Mitfahrerbank-Konzeption für Roetgen könnte ein „geschlossener Benutzerkreis“ sein. Doch für die Ausarbeitung eines solchen Systems fehlten der Verwaltung derzeit die Kapazitäten. Eine Konzeption für Mitfahrerbänke in Roetgen könnte aber auch in Form einer ehrenamtlichen Initiative erarbeitet werden.

In der Gemeinde Simmerath wurden bereits Punkte für Mitfahrerbänke festgelegt.