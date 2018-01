Nordeifel - Der „neue Eifeltakt“ nach dem Fahrplanwechsel gefällt nicht allen

Roetgen: Noch zu früh für Ortsbus-Bilanz

Vom Fahrplanwechsel des AVV betroffen ist auch die Gemeinde Roetgen, wobei hier vor allen Dingen die Einführung eines Ortsbusses im Blickpunkt stand. Der Einsatz des Roetgener Ortsbusses war die wesentliche Voraussetzung dafür, dass die SB-Fahrten von Simmerath und Monschau nach Aachen spürbar beschleunigt wurden.

Innerhalb von Roetgen wurde zur Bedienung des Marktes und der Erschließung der östlichen Wohngebiete die neue Ortsbuslinie 64 eingeführt. Der Ortsbus verkehrt montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr im 30-Minuten-Takt und bietet am Verknüpfungspunkt Roetgen-Post Anschluss an die Schnellbuslinien. Im Vorfeld wurden aus Kreisen der Bevölkerung Bedenken laut, dass der Bus Probleme in den teils engen Wohnstraßen bekommen könne.

Es sei noch früh, um eine Einschätzung zum Einsatz und zur Effektivität des Ortsbusses abzugeben, sagt Annika Thelen von der Gemeindeverwaltung Roetgen. Es sei zwar Kritik geäußert worden, aber man solle daraus „keine voreiligen Schlüsse“ ziehen. Nicht zu einer reibungslosen Startphase des Ortsbusses habe sicherlich auch der Wintereinbruch beigetragen. Zu gegebener Zeit werde man eine erste Bilanz ziehen.