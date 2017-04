Der Neue Chor Würselen serviert „Sahnestücke“

Vossenack. Der Neue Chor Würselen serviert in Vossenack musikalische Leckereien: bekannte Songs aus Pop und Gospel, voller Leidenschaft interpretiert von rund 60 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Christoph Leuchter mit Band und Solisten. „Sahnestücke“ heißt das Programm des Chors, der in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert.

Das Konzert beginnt am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr im Franziskanerkloster, Klosterkirche, Franziskusweg 1. Der Vorverkauf hat begonnen. Der Neue Chor Würselen hat seinem Publikum schon immer musikalische Leckereien serviert: bekannte Songs aus dem weiten Feld von Pop und Gospel, voller Leidenschaft interpretiert von rund 70 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Christoph Leuchter mit Band und Solisten.

Beim Programmtitel „Sahnestücke“ darf aber auch ein Stück auf keinen Fall fehlen, ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerwelt. Was gemeint ist? Natürlich: „Aber bitte mit Sahne“, der Ohrwurm von Udo Jürgens. Nun bläst also der Neue Chor Würselen im Namen von Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Daneben sind ebenfalls wieder beliebte Höhepunkte aus dem Repertoire des Chores im Angebot, auch Queens „Bohemian Rhapsody“ gehört dazu.

Unterstützt wird der Chor erneut von seiner Band, zu der neben Christoph Leuchter (Piano) Harald Claßen (Saxofon, Akkordeon, Piano), Franz-Josef Ritzerfeld (Gitarre), Manes Zielinski (Bass) und Markus Butz (Schlagzeug) gehören.

Das Konzert wird präsentiert in Kooperation mit dem Kloster-Kultur-Keller und dem Verein HöhenART. Tickets gibt es im Vorverkauf für 12 Euro, Kinder von 6 bis 15 Jahren zahlen 6 Euro (plus Gevbühren); an der Abendkasse kosten die Tickets 14 bzw. 8 Euro.

Karten erhält man im Vorverkauf bei den Servicestellen des Aachener Zeitungsverlages sowie beim Kloster-Kultur-Keller in Vossenack, Telefon 02429/308-53, oder per E-Mail an wolfgang.mauritz@t-online.de und bei den Chormitgliedern.