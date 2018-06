Einruhr/Simmerath - Der MTB-Marathon am Rursee zieht wieder die Mountainbiker an

Einruhr/Simmerath.

Zum neunten Mal treffen sich am Sonntag, 24. Juni, in Einruhr mehrere hundert ambitionierte Mountainbiker, um sich den Anforderungen der Eifeler Berghänge zu stellen. Das Organisationsteam im SV Einruhr/Erkensruhr für den MTB-Marathon will dafür sorgen, dass die Veranstaltung wie im vorigen Jahr, als über 600 Teilnehmer dabei waren, wieder ein voller Erfolg wird.