Der Meister steht fest, aber der Abstiegskampf ist noch spannend Von: kk

Letzte Aktualisierung: 4. Mai 2018, 14:00 Uhr

Nordeifel. Vier Tage nach den Feiern zur Meisterschaft in der Aachen Kreisliga B2 hatte der TuS Lammersdorf keine Probleme, vom Feier- wieder in den Spielmodus umzuschalten. In der Nachholpartie gegen Blau-Weiß Aachen setzten die Rot-Weißen mit einem 4:2-Erfolg am Donnerstag ihre Siegesserie fort. Yannik Wilde und Dennis Theißen hatten für eine 2:0-Führung gesorgt.