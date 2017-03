Monschau.

Die Bronzestatue als naturgetreues Abbild des Monschauer Originals „Maaßens Päulche“ an der evangelischen Brücke in Monschau ist wahrscheinlich das von Touristen am häufigsten fotografierte Objekt handwerklicher Kunst. Das mit Abstand bedeutendste Kunstwerk im Außenraum der historischen Monschauer Altstadt aber ist mit Sicherheit die „Verformung“.