Der Bund der Steuerzahler stellt Fragen

Kaum, dass die Planung für den Otto-Junker-Platz in Lammersdorf am Wochenende öffentlich bekannt geworden ist, tritt auch bereits der Bund der Steuerzahler (BdSt) NRW auf den Plan. Zur „Veräußerung des Dorfplatzes“ hat die Vereinigung bereits am Montagmorgen einen Fragenkatalog an die Gemeinde Simmerath geschickt, da „die interessierte Bürgerschaft sich an uns gewandt hat und kurzfristig um eine Einschätzung zur geplanten Veräußerung“ gebeten habe.

Man beabsichtige, in der Mitgliederzeitschrift darüber zu berichten. Daher bitte man um eine „umfassende und ausgewogene“ Information. Unter anderem interessiert sich der BdSt dafür, aus welchen Gründen die Gemeinde beabsichtige, den Platz zu veräußern. Auch möchte man wissen, ob ein Interessenbekundungsverfahren stattgefunden habe und inwiefern eine Einbindung beziehungsweise Unterrichtung der Einwohner Lammersdorfs erfolgt sei.

Auch wird gefragt, durch welche Gruppen der Dorfplatz bislang genutzt werde und ob der Dorfbevölkerung eine Ersatzfläche zur Verfügung stehe.