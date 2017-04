Nordeifel.

Viele Münzen liegen auf den beiden Tischen in der alten Schule in Höfen, an denen sich die Männer versammelt haben. Es geht aber nur um kleine Beträge, schließlich handelt es sich lediglich um Rotgeld, um Ein- und Zwei-Cent-Münzen. „Reich werden kann man hier nicht“, sagt einer der Männer.