Konzen.

Nicht ganz zufrieden war Konzens Trainer Frank Thielen (52) mit dem Abschneiden seiner Mannschaft in der Spielzeit 2016/2017. Die Truppe vom Sportpark am Windrad landete in der Endabrechnung mit 43 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz in der Aachener Kreisliga A. Wäre die Saison optimal verlaufen, wäre nach Ansicht von Coach Thielen mindestens der 3. Platz in Reichweite gewesen.