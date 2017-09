Eine Veranstaltung mit langer Tradition

Von 1966 bis 1976 fand der Tag der rheinischen Landschaft als Wochenendveranstaltung statt. Eine Wiederbelebung erfolgte auf Anregung der Öffentlichkeit im Jahr 2011 unter dem neuen Obertitel Stadt-Land-Fluss.

Die zweiwöchige Veranstaltungsreihe startet im zweijährigen Rhythmus jeweils in einer anderen Kulturlandschaft des Rheinlandes, das in insgesamt 34 Kulturlandschaften unterteilt wird. Die vom LVR ausgewählten Projekträume orientieren sich nicht an kommunalen Grenzen, sondern an kulturlandschaftlichen Einheiten. Das für das Jahr 2017 ausgewählte Aachener Land zeichnet sich als vielgestaltige Übergangslandschaft aus.

Das Gesamtprogramm ist bei der LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege per E-Mail an rheinische-landschaft@lvr.de oder telefonisch unter Telefon 0221/809-2512 erhältlich. Es steht außerdem im Internet als Download unter www.rheinische-landschaft.lvr.de zur Verfügung.