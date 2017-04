„De Räuber“ bei der Kölschen Nacht in Mützenich

Mützenich. Die Verantwortlichen des Trommler- und Pfeiferkorps arbeiten seit Monaten an den Vorbereitungen für das Festwochenende vom 12. bis 14. Mai. Nach 2008 freut sich der gesamte Verein, wieder ein eigenes Fest ausrichten zu dürfen.

Vor allem die Dorfbevölkerung soll bei den Festlichkeiten wieder ein tolles Programm geboten bekommen. Freitags werden acht Gastvereine zum Sternmarsch erwartet. Die Mützenicher sind eingeladen, zu den Stationen im Ort zu kommen und bei Musik und Kaltgetränken ein paar gesellige Stunden dort zu verbringen. Im Anschluss ziehen die Vereine sowie Besucher weiter zum Dorfplatz. Dort erwartet sie bei freiem Eintritt eine tolle Stimmung mit DJ Uli im beheizten Festzelt.

Auch am Sonntag wird es voll im Dorf. Zahlreiche Spielmannszüge des Verbandes sowie Gast- und Dorfvereine werden sich am bunten Festzug durchs Dorf beteiligen. Nach dem Festzug sind alle Besucher eingeladen, den Musikvorträgen im Zelt zu folgen. Dabei ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Nachdem gegen 18 Uhr die Preisverteilung der Festzugbewertung erfolgt ist, kann der Abend gemütlich ausklingen.

Für den Samstagabend hat das Trommler- und Pfeiferkorps wieder etwas Besonderes geplant. Nach den positiven Resonanzen beim letzten Verbandsfest vor neun Jahren, lädt der Verein erneut zur „Kölschen Nacht“ ein. Auch dieses Jahr konnte wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt werden. Im großen Acht-Bahnen-Zelt treten ab 20 Uhr viele regionale und überregionale Künstler auf. Stimmungsvoller Kölscher Gesang bildet die Basis des Abends. Doch auch großartiger Showtanz sowie der Vortag eines Büttenredners dürfen nicht fehlen. Vor dem großen Finale wird der Menge noch mal richtig eingeheizt. Mit der Band „Volljaas“ geben die Lokalmatadoren ihre Stimmungslieder zum Besten.

Als Top-Act ist es dem Veranstalter gelungen, „De Räuber“ zu gewinnen. Die allseits bekannte Kölsche Band wird neben aktuellen Liedern sicher auch ihre beliebten Klassiker wie „Et Trömmelche“ oder „Dat is Heijmat“präsentieren. Wer dabei sein möchte, kann bereits jetzt Karten für die Veranstaltung erwerben. Der Kartenvorverkauf zum Preis von 19 Euro läuft, Vorverkaufsstellen sind die Sparkasse und der Konsum in Mützenich, die Sparkasse in Simmerath und der Weiss-Verlag in Imgenbroich. Weitere Informationen zur Veranstaltung findet man auch auf der Facebookseite des TPK.